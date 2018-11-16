Nokia представит в Дубае сразу три новинки

Москва, 16 ноября. Финская компания HMD Global объявила о скором выходе на рынок новых смартфонов Nokia. Презентацию моделей проведут в начале декабря в Дубае. Об этом в Twitter рассказал главный менеджер компании Юхо Сарвикас.

Точной информации о том, какие именно смартфоны покажет Nokia, пока нет, однако эксперты склонны полагать, что речь идет о моделях Nokia 9, Nokia 8.1 и Nokia 2.1 Plus.

Известно, что флагманский смартфон будет иметь необычную тыльную камеру, Nokia 8.1 станет международной версией модели Nokia X7, представленной недавно в Китае. Nokia 2.1 Plus, предполагают эксперты, станет наследником Nokia 2.1 и будет самой бюджетной из смартфонов, которые покажут в Дубае.

Ожидается, что презентация станет глобальным анонсом смартфона Nokia X7, который на международном рынке будет называться Nokia 8.1.

Напомним, ранее в Сети активно обсуждали выход на рынок кнопочного телефона от Nokia за 1,5 тысячи рублей.