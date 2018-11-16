Проживающего в Сибири 20 лет бразильца-старовера передумали депортировать

Москва, 16 ноября. Бразильского старовера Ханофер ди Кейрос, который живет в Сибири почти 20 лет, собирались депортировать из России из-за отсутствия документов, которые подтверждают право на пребывание в стране. Бразильцу-староверу помог остаться в России депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

Бразилец приехал в поселок Чулково Красноярского края вместе с матерью 20 лет назад, на тот момент ему было всего 12 лет. У ди Кейроса на тот момент было только бразильское свидетельство о рождении с переводом на русский язык. Сразу сделать все документы он не мог, так как долгое время у староверов действовал запрет на общение с представителями власти.

Для получения российского паспорта бразильцу необходимо было посетить посольство Бразилии в Москве и получить бразильский паспорт, а затем уже приступить к оформлению двойного гражданства.

В сентябре суд оштрафовал ди Кейроса на две тысячи рублей за нарушение правил въезда на территорию России и постановил депортировать его. Однако в ситуацию вмешался Свищев и направил запрос с просьбой помочь бразильцу решить проблему и не отправлять его на родину.

«Да, существуют разные правонарушения, но одно дело, если речь идёт об убийстве, воровстве или наркоторговле, а другое — неправильное оформление документов, причём у человека, который не представляет угрозу обществу… В таких случаях, как с бразильцем, на первое место должен выходить человеческий фактор. Это будет правильно», — цитирует «Парламентская газета» депутата.

В октябре суд отменил решение о депортации, а спустя пару дней выдал национальный паспорт. От ГУ МВД РФ по Красноярскому краю депутат получил уведомление об отмене депортации.