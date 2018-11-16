Умерла супруга экс-президента Татарстана Шаймиева

Казань, 16 ноября. Супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Сакина умерла в пятницу, 16 ноября. Об этом сообщил руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин.

«На 80-м году жизни скончалась Сакина Шакировна Шаймиева», — заявил Хайруллин.

Он подчеркнул, что соболезнование в связи с кончиной высказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что Сакина Шаймиева и будущий президент Казахстана Минтимер Шаймиев поженились в 1961 году. Пара воспитала двух сыновей.

В 2007 году Сакина Шаймиева выпустила книгу в «В тени Минтимера», в ней женщина рассказывала про жизнь с политиком, и о том, как Шаймиев принял решение оставить высокий пост.