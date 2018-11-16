Уязвимость в гаджетах Android позволяла следить за их владельцами

Москва, 16 ноября. В устройствах на операционной системе Android был выявлен изъян, который позволял следить за их владельцами. О недочете сообщили специалисты компании Nightwatch Cybersecurity.

Уязвимость получила название CVE-2018-9581. Специалисты Nightwatch Cybersecurity обнаружили ее в системе RSSI, которая определяет уровень сигнала, а также передает данные другим программам.

Хакеры могли воспользоваться этой недоработкой с помощью маршрутизатора Wi-Fi. В зону видимости злоумышленников попадают все устройства, которые находятся в поле доступа сигнала. Они могут получить всю информацию о принимаемом сигнале, а также определить, где находится пользователь гаджета относительно маршрутизатора.

Специалисты констатировали, что такая уязвимость присутствует во всех версиях операционной системы Android.