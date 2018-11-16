Прозрели: в Симферополе предсказали отказ Генассамблеи ООН от резолюции по Крыму

Генассамблея ООН в третий раз приняла резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. В этом году число стран, проголосовавших за нее, снизилось, а количество воздержавшихся увеличилось.

За резолюцию о нарушении прав человека в Крыму, автором которой выступила Украина, в этом году проголосовало 67 государств, 26 выступили против, а воздержались от голосования 82 страны. В 2017 году поддержали резолюцию 70 государств, проголосовали против нее 26, а воздержались 77 стран. Похожая картина наблюдалась и в 2016-м, только тогда число воздержавшихся от голосования за резолюцию по Крыму составляло 76 стран.

Депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк, комментируя Федеральному агентству новостей результаты голосования Третьего комитета Генассамблеи ООН, отвечающего за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, заметил, что на попытки Украины обвинить Россию во всех смертных грехах, в том числе в ущемлении прав религиозных меньшинств в Крыму, уже никто внимания не обращает.

«С каждым годом все меньше и меньше государств поддерживают эту игру, а резолюции Генассамблеи ООН перестали иметь какое-то значение. В этом году три страны, что называется, прозрели. И можно только радоваться, что разум в них победил», — сказал крымский парламентарий.

Алексей Черняк уверен, что Генассамблея ООН поддерживает украинскую инициативу под давлением США.

«Они там в большинстве своем попали под влияние раздутого Западом мифа о «российской угрозе» всем и вся и националистических настроений. Но, как мы видим, кому-то удается освободиться от этой пелены. Германия, например, на днях потребовала от Украины закрыть сайт «Миротворец», понимая, что это просто фашистский ресурс. Уже и Польша рекомендует Киеву не вспоминать бандеровцев, Шухевича и всех остальных, если он хочет, чтобы его и дальше поддерживали. То есть другие страны все-таки понимают, что на Украине поднимается коричневая чума, недобитая в 1945-м. И они уже устали прогибаться под США, поэтому все чаще идут им наперекор в российско-украинском вопросе», — считает депутат Госсовета Крыма.

Черняк напомнил, что власти Крыма и России неоднократно предлагали представителям других стран приехать в Крым и своими глазами увидеть, что происходит на полуострове после того, как он воссоединился с РФ.