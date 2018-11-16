Диагностические карты станут цифровыми: в ГД обсудили совершенствование системы техосмотра. ФАН-ТВ

В Государственной Думе провели круглый стол, посвящённый теме совершенствования системы обязательного технического осмотра транспортных средств. Организаторами выступили Экспертный совет фракции «Справедливая Россия» в Госдуме и НАПТО (национальная ассоциация предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств).

«По экспертным оценкам, в настоящее время технический осмотр не проводится в 80 % случаев. Мне кажется, что настало время, когда организацию этой работы можно осуществлять некоммерческими профессиональными объединениями операторов техосмотра», — отметил Сергей Зубриський, президент НАПТО.

«Мы уходим от бумажных диагностических карт, это очень большое достижение. Во всех сферах мы должны максимально уходить от бумажных документов и переходить к реестровым моделям. Они максимально удобны для всех — и для потребителей, и для органов контроля, которые могут оперативно получать всю необходимую информацию», — рассказал замдиректора департамента Минэкономразвития Александр Вдовин.

Главная идея встречи состояла в том, чтобы решить, как организовать выполнение техосмотра некоммерческими профессиональными объединениями и выделить особую роль в этом процессе региональным организациям.