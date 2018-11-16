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Сирия: Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Алеппо и Латакии

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Сирия: Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Алеппо и Латакии

Дамаск, 16 ноября. Представители России в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали 8 случаев нарушения режима прекращения огня, турецкие военные — пять. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу информационном бюллетене Минобороны РФ.

Так, Россия зафиксировала  5 нарушений режима прекращения огня в Алеппо, в Латакии — три.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинциях: Хама – четыре, Алеппо – один», — сообщается в документе.

Кроме того, за сутки Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в провинции Хомс. ЗА сутки было выдано 450 продовольственных наборов, общий вес которых составил 1,95 тонн.

Напомним, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2518.

Автор: Денис Коробейников
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