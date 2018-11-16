Поправки могли выхолостить саму суть: Мединский прокомментировал закон о меценатстве

Санкт-Петербург, 16 ноября. Многочисленные поправки, с которыми Госдума приняла закон о меценатстве, могли полностью выхолостить саму суть законопроекта, выдвинутого министерством культуры еще два года назад, считает глава ведомства Владимир Мединский, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Принятие закона он прокомментировал, выступая на полях международного культурного форума в Петербурге. Министр напомнил журналистам, что в первом чтении документ был принят еще в 2016 году.

«Два года добивались его приятия. Никто из бизнеса, ни Торгово-промышленная палата, ни Российский союз промышленников и предпринимателей не проявил интереса. Единственным интересантом был Минкульт, который единственный всегда выступает против всего плохого», — подчеркнул он.

Глава министерства также напомнил, что согласно их изначальному проекту, определенную долю затрат на меценатство предприятие будет закладывать в себестоимость своей деятельности.

«Сейчас финансисты наши изучают те многочисленные поправки , с которыми приняли закон. Разбираемся насколько поправки выхолащивают суть нашего предложения», — заключил он.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, базовый закон «О меценатской деятельности» определяет правовой статус меценатов. Объектом мецентства могут стать только «государственные, муниципальные и негосударственные некоммерческие организации культуры». Кроме того, получать помощь благотворителей смогут музеи, библиотеки, театры и вузы которые занимаются программами в сфере культуры и искусства.

При этом власти не могут влиять на решение меценатов, кому помогать, а также обязаны финансировать объекты культуры вне зависимости от меценатских денег. Кроме того, документ предусматривает, что меценатов смогут экономически поддерживать и присуждать им различные госнаграды.

Напомним, в 2016 году Мединский заявлял, что этот закон, конечно, не перевернет Землю, но создаст условия для среднего бизнеса вкладывать деньги в поддержку учреждений культуры, а также выразил надежду, что с принятием документа в стране появится больше благотворителей.