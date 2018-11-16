«Туз в рукаве»: эксперт рассказал, как Россия может обезоружить США в ответ на санкции

Москва, 16 ноября. Россия может использовать для ответа на различные санкции Запада стратегию «закрывающих технологий», заявил российский политолог Александр Карась.

Он напомнил, что недавно Вашингтон анонсировал введение новых ограничительных мер против Москвы. Он рассказал, как Россия может обезоружить США в ответ на санкции.

По словам эксперта, позиции сторон в этой «геополитической игре» предельно ясны. В интервью изданию «Аргументы и факты» он объяснил, что Вашингтон всеми возможными способами пытается навязать миру свои правила, а Москва отказывается по ним играть. Эксперт считает, что в таких «играх» всегда важно иметь «туз в рукаве». Именно такой картой Карась назвал стратегию «закрывающих технологий».

Речь идет о технологиях, которые не только нанесут удар, но и развалят целые отрасли промышленности, это принесет экономике противника значительный ущерб. Эксперт добавил, что такие технологии иногда называют «подрывающими инновациями». Использование данного подхода позволяет манипулировать рынками труда. По мнению Карася, Россия имеет возможность нанести стратегический удар по экономикам стран, которые вводят против нее санкции. Он предложил Москве поставлять другим странам продукцию, которая превосходит любые имеющиеся аналоги.

В этом случае появится серьезная «просадка» в сфере среднего и крупного бизнеса в странах-оппонентах, что повлечет за собой безработицу. Карась указал, что безработица приведет к недовольству общества, а правящая элита окажется в шатком положении. Эксперт подчеркнул, что Вашингтон действует по схожему принципу, однако в американскую политику сейчас вносят коррективы азиатские страны.

Специалист призвал Москву обратить свой взор на развитие науки. Добиться этого, по мнению политолога, можно не только внутренними ресурсами, но и приглашая ученых из других государств, предоставляя им лучшие условия для работы. Это позволит за короткий промежуток времени значительно улучшить технологическую оснащенность.

Ранее в США назвали уникальное оружие России, не имеющее аналогов в мире. По словам американского эксперта, ни одно другое государство не располагает баллистической ракетой воздушного пуска. Он уточнил, что Россия считает, что у «Кинжала» нет аналогов в мире, и она права. Автор статьи уточнил, что ракета «способна маневрировать в полете и имеет непредсказуемую траекторию, которая затрудняет перехват». При этом ее нельзя считать гиперзвуковым оружием, так как она не оборудована гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, добавил эксперт.

Напомним, «Кинжал» впервые был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. В марте также Путин рассказал о многолетней работе по разработке нового оружия в России. Он сообщил, что разработка в нашей стране новых видов вооружений велась много лет и шла в непростых условиях.

«Работа над современной техникой шла много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России, — сказал российский лидер, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности. — Эта работа шла и идет в непростых условиях».

Напомним, 1 марта в послании к Федеральному собранию президент представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Это лазерное и гиперзвуковое оружие, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, подводные беспилотники, ракетный комплекс «Сармат».