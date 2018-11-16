Ученые назвали пять видов спорта, способных улучшить интимную жизнь
Вашингтон, 16 ноября. Названы пять видов спорта, которые помогут улучшить навыки занятия любовью. Особое внимание американские ученые по итогам своего исследования рекомендовали уделить тем видам нагрузок, которые могут повысить пластику и гибкость.
Итак, настоящей «машиной любви», по мнению исследователей, можно стать благодаря танцам. Помимо улучшения физической формы, они помогут стать повысить уверенность в себе и стать более привлекательными в глаза партнеров.
Отмечается также польза пилатеса и йоги. С их помощью, как пишет Planet Today, человек может укрепить даже те мышцы, о которых, казалось бы и не подозревал.
Не стоит забывать и о простом беге. Кардионагрузка важна для тренировки выносливости и улучшает все обменные процессы в организме, разгоняя крово- и лимфоток.