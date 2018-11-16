«Валят с больной головы на здоровую»: в Совфеде отреагировали на резолюцию Украины по Крыму

Москва, 16 ноября. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам вновь принял предложенный Украиной проект резолюции по вопросу якобы имеющихся на территории Крыма нарушений прав человека. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков назвал ложью содержание принятого документа.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла внесенную Киевом русофобскую резолюцию по Крыму. Участникам уже на протяжении трех лет приходится рассматривать этот документ. В этот раз от участия в голосовании отказались 82 страны, поддержку проект получил традиционно от Соединенных Штатов и некоторых европейских стран, в том числе Франции, Испании, Британии.

Цеков, комментируя ситуацию, назвал ложью заявленное в проекте резолюции «усиление давления на общины религиозных меньшинств» в Крыму. По его словам, на полуострове создаются все условия для удовлетворения потребностей всех религиозных общин.

«Именно в украинском государстве преследуют за свободу слова, вмешиваются в религиозные дела, осуществляют внесудебные расправы, аресты и убийства. Все это происходит на Украине, но они в очередной раз валят с больной головы на здоровую», — цитирует RT Цекова.

Парламентарий отметил, что вынесенный Украиной проект резолюции демонстрирует, что ложь стала нормой для США, европейских стран и тех государств, которые поддерживают этот документ.

Цеков уточнил, что с каждым годом число стран, которые отдают свои голоса в пользу резолюции, становится все меньше. Политик объяснил это тем, что государства стали больше проинформированы об истинном положении дел в Крыму.