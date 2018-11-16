Петросян развелся со Степаненко

Москва, 16 ноября. Российский юморист Евгений Петросян развелся со своей супругой Еленой Степаненко. В пятницу Хамовнический суд Москвы завершил бракоразводный процесс артистов.

«Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака», — сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

По его словам, Степаненко пыталась затянуть развод, однако ей это не удалось. Решение Хамовнического суда Жорин назвал «маленькой, но важной победой».

«Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — подчеркнул он.

О том, что Петросян и Степаненко собираются разводиться, стало известно в августе. Летом супруги начали делить имущество через суд. В браке артисты прожили более 30 лет.

Как напоминает сетевое издание «Дни.ру», ранее адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил, что Степаненко пытается затянуть бракоразводный процесс из материальных соображений. По словам Жорина, в качестве жены Степаненко сохранила бы право на свою часть имущества Петросяна в том случае, если бы юморист ушел из жизни.