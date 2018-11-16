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Семья Оганесянов выкупила 100% акций клуба «Арарат-Москва»

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Семья Оганесянов выкупила 100% акций клуба «Арарат-Москва»

Москва, 16 ноября. Футбольный менеджер Валерий Оганесян выкупил 100% акций московского клуба «Арарат-Москва».

Футбольный клуб «Арарат-Москва» был основан в конце 2016 года Валерием Оганесяном при поддержке Ассоциации армянской молодежи Москвы.

В беседе с телеканалом «360», мужчина подтвердил, что выкупил акции клуба.

«В ближайшее время у нас появятся аккаунты в социальных сетях для связи с болельщиками. Остальная информация относительно клуба и команды будет появляться постепенно», — заявил Оганесян.

Напомним, что в клубе играли футболисты, ранее выступавшие за сборную России. Среди них: Марат Измайлов, Роман Павлюченко и Алексей Ребко и Игорь Лебеденко.

 

Автор: Денис Коробейников
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