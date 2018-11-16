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Кабмин РФ одобрил поэтапный переход на цифровой формат телевещания

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Кабмин РФ одобрил поэтапный переход на цифровой формат телевещания

Москва, 16 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о переходе российского телевидения с аналогового на цифровой формат. Согласно протоколу заседания правительства, переход ограничили сроками с 11 февраля до 10 июня 2019 года.

Предложения о поэтапном прекращении в РФ эфирной наземной аналоговой трансляции обязательных общедоступных каналов, которые входят в первый и второй мультиплексы, были ранее выдвинуты Минкомсвязи.

 

Ведомство также разработало план перехода регионов РФ на цифровой формат, особое внимание при этом было уделено информированию населения об отказе от аналогового вещания. Теперь документ до 10 декабря должна рассмотреть правительственная комиссия по развитию телерадиовещания.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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