Москва, 16 ноября. В МФЦ Москвы отвергли обвинения в небезопасном хранении паспортных данных на компьютерах в центрах госуслуг. Сообщение с опровержением обнародовали в пресс-службе государственного учреждения.

В МФЦ Москвы опровергли данные, которые опубликовала газета «Коммерсант». Журналисты издания утверждали, что на компьютерах для общего пользования в центрах государственных услуг столицы можно найти сканы паспортов и других документов. При этом конкретные центры, где были якобы выявлены эти факты, названы не были.

«ГБУ МФЦ города Москвы выступает с официальным опровержением», — заявили в пресс-службе организации.

Представители центров пояснили, что расположенные в зоне электронных услуг компьютеры не имеют полного доступа к Интернету. Их пользователи могут заходить лишь на некоторые сайты, например, на портал для предоставления государственных услуг или официальный сайт правительства Москвы.

«Компьютеры находятся в общем пользовании, и ими может воспользоваться любой желающий, — заметили в МФЦ. — Однако некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов, личные данные».

В центре призвали граждан внимательнее относится к своим персональным данным и не оставлять их после использования компьютера. При этом в пресс-службе добавили, что администраторы столичных центров госуслуг несколько раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров.