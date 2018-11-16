«Пилят сук, на котором сидят»: в Крыму назвали наглым выпадом задержание Украиной 15 судов

Симферополь, 16 ноября. Глава крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал наглым выпадом задержание Украиной 15 судов и призвал пресечь подобные инциденты. Он подчеркнул, что такими действиями украинские власти «пилят сук, на котором сидят».

Гемпель подчеркнул, что в настоящее время торговые отношения разных государств с российским Крымом набирают обороты. По словам политика, если позиция Киева не изменится, Украине скоро придется задерживать все суда, заходящие в Крым, в том числе и свои. Такими действиями, подчеркнул Гемпель, украинские власти подрывают собственную экономику и накаляют международную обстановку.

«Такая политика Украины напоминает человека, который пилит сук, на котором сидит. С такими темпами они будут задерживать все иностранные суда, в том числе и свои. <…> Я думаю, что подобные наглые выпады в отношении России нужно пресекать», — отметил Гемпель в беседе с РИА Новости.

Накануне Государственная пограничная служба Украины заявила о задержании 15 судов, обвинив их в якобы незаконном заходе в порты Крыма. Часть кораблей арестована, разбирательства по другим продолжаются. В настоящее время они находятся в портах Бердянска и Мариуполя. Есть ли среди кораблей российские, не уточняется.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Киев результатов народного волеизъявления не признает и продолжает считать полуостров украинской территорией. Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества, что Крым стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.