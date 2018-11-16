Назвавшая Цеповяза меценатом глава ОНК Приамурья ушла в отставку

Москва, 16 ноября. Глава общественной наблюдательной комиссии Приамурья Наталья Охотникова, которая назвала осужденного за массовое убийство Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером», ушла в отставку.

Как пояснил ее заместитель Андрей Зенков, сделать это Охотниковой пришлось добровольно-принудительно.

«Все члены комиссии складывают с себя полномочия вместе с ней, в Амурской области пока не будет комиссии наблюдательной», — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Скандал вокруг Цеповяза разгорелся после того, как в Сети были опубликованы фотографии, на которых отбывающий наказание заключенный угощается запрещенными в тюрьме деликатесами. Охотникова в своем Instagram заявила, что от действий Цеповяза никто не пострадал.

Позже пост был удален, однако он вызвал широкие обсуждения. Председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих заявила, что Охотникова должна уйти в отставку.

Как напоминает Infox.ru, банда Цапков, членом которой был Цеповяз, возникла в Кущевской станице в 1990-х. Бандиты занимались грабежами и рэкетом. В 2010 году между главарем банды Сергеем Цапкой и фермером Сервером Аметовым возник конфликт. Цапка решил «наказать» оппонента. Банда убила фермера, его семью, гостей и соседей. Цеповяз был приговорен к 20 годам тюрьмы.