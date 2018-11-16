Роспотребнадзор нашел в хлебобулочных изделиях токсины, грибок и пестициды

Москва, 16 ноября. Более 3,5 тонн некачественной хлебобулочной продукции изъяли в России за девять месяцев текущего года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По результатам проверок за 9 месяцев 2018 года специалистами Роспотребнадзора изъято из оборота более 3,5 тонн хлебобулочных изделий», — говорится на сайте органа.

Специалисты Роспотребнадзора исследовали около 55 тысяч проб хлебобулочных изделий с января по сентябрь 2018 года. Были проведены экспертизы по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим показателям.

Согласно результатам исследований, доля некачественной продукции по содержанию токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов (токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов) составила 0,11%. В прошлом году показатель был аналогичным.

По физико-химическим показателям доля продукции, не соответствующая нормам, составила 1,86%, что на 0,57% ниже, чем в прошлом году.