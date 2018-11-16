Питающийся «макарошками» саратовский депутат раскритиковал размер детского пособия

Саратов, 16 ноября. Питающийся в течение месяца на 3,5 тысячи рублей саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко заявил, что хуже питание может быть только на детское пособие.

«(Чем) питаться на продуктовую корзину, еще хуже можно питаться только на пособие для ребенка», — заявил Бондаренко в беседе с РИА Новости.

Отметим, что в саратовской области базовый размер пособия для ребенка составляет 414 рублей в месяц.

Ранее в Сети появилось видео, на котором министр труда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что на 3,7 тысячи рублей вполне можно удовлетворять «минимальные физиологические потребности». Она также пояснила, что «макарошки везде стоят одинаково». После этого Бондаренко решил провести эксперимент и с 24 октября питается на 3,5 тысячи рублей в месяц. Политик похудел на шесть килограммов за три недели.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», в рацион Бондаренко входят яблоки, карамельные конфеты, суп на куриных костях и яйца.

Бондаренко выступает за повышение минимальной стоимость потребительской корзины до 10 тысяч рублей.

Отметим, что после скандального видео губернатор Саратовской области уволил Наталью Соколову с поста министра труда.