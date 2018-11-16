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Знаменитый виртуоз-гитарист Иван Смирнов внезапно скончался в Москве

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Знаменитый виртуоз-гитарист Иван Смирнов внезапно скончался в Москве

Москва, 16 ноября. Советский и российский гитарист и композитор Иван Смирнов ушел из жизни в возрасте 63 лет в четверг, 15 ноября. Об этом написал создатель компании Music Box Андрей Большаков на своей странице в социальной сети Facebook.

«Родные мои! Сегодня отошел к Господу один из лучших гитаристов России — Иван Смирнов. Всех верующих людей очень прошу помолиться об упокоении его грешной души», — написал он.

Что стало причиной смерти Смирнова, не сообщается. Известно, что в минувший четверг композитор почувствовал себя плохо и потерял сознание, а через несколько часов он скончался в больнице.

За два дня до смерти Смирнов выступал в честь юбилея своего коллеги Юрия Нугманова. Кроме того, гитарист готовил представить публике свой большой концерт, который планировал провести в московском клубе «Союза композиторов».

Автор: Дарья Смолина
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