«Меньше одного F-35»: в США ущерб от «российского вмешательства» сравнили со стоимостью истребителя

Вашингтон, 16 ноября. Ущерб от якобы имевшего места «российского вмешательства» в выборы в США, Франции и Великобритании меньше, чем стоимость одного американского истребителя F-35, заявил член комитета США по разведке, сенатор-демократ Марк Уорнер.

«Вмешательство России в выборы в США, Франции и Великобритании стоило меньше одного самолета F-35», — сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

Уорнер напомнил, что стоимость одного F-35 составляет около 80 миллионов долларов. Он подчеркнул, что американские власти продолжают тратить огромные средства на вооружение. При этом Россию сенатор обвинил в «милитаризации информации». По его словам, Москва якобы застала врасплох ведомства США. Уорнер заявил, что к 2018 году США «стали лучше», однако уязвимые места еще остаются.

После президентских выборов 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп, США бездоказательно обвинили РФ в якобы имевшем место вмешательстве во внутренний демократический процесс.

В настоящее время в Америке продолжается расследование так называемого «российского дела», однако конкретных фактов, которые могли бы подтвердить заявления США, до сих пор не было приведено. Об этом напомнил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва считает «российское дело» результатом внутренних распрей в США.