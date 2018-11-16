«Политическая слепота»: власти Крыма поставили диагноз поддержавшим украинскую резолюцию странам ООН

Симферополь, 16 ноября. Поддержавшие в Генассамблее ООН украинскую русофобскую резолюцию по Крыму страдают политической слепотой, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

В Крыму отреагировали на принятие комитетом Генассамблеи ООН украинской резолюции о якобы нарушении прав человека в Крыму. В правительстве республики отметили, что игнорирование очевидных фактов некоторыми странами и вера в голословные обвинения Киева напоминает болезнь. Полонский назвал этот диагноз «политическая слепота» и поставил его 67 поддержавшим документ государствам.

«При этом эта болезнь не позволяет видеть поражающие своими масштабами нарушения прав человека на Украине, которая ведет уже который год войну против собственного народа на территории Донбасса, — приводит слова крымского вице-премьера РИА Новости, — но каким-то удивительным образом формирует у западных политиков иллюзию несуществующих нарушений прав человека в Крыму».

Он также выразил радость тому факту, что число воздержавшихся от голосования стран превышает численность поддержавших скандальный документ.

В 2014 году крымчане отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. Жители полуострова провели референдум, на котором абсолютное большинство выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил полуостров так называемой «временно оккупированной территорией».