Жизнь расставляет все на свои места: эксперт объяснил, почему МВФ посчитал Крым и Севастополь частью России
Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал осенний Обзор региональной экономики Европы, в котором посчитал экономические показатели Крыма российскими, не признавая территорию частью Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
На карте, представленной в документе, Крым изображен как часть Украины и помечен сизым цветом, обозначающим страны Восточной Европы, которые не входят в ЕС (в обзоре — Белоруссия, Украина и Молдавия). Российская Федерация же проиллюстрирована темно-желтым цветом.
При этом составители отчета отметили, что «со стороны МВФ границы, цвета, обозначения и любая другая информация, указанная на картах, не означает суждения о правовом статусе территорий или признание и принятие границ». Однако «статистические данные о Крыме и городе Севастополе учитываются как часть данных о России» и не включены в информацию об экономике Украины.
Крым интегрирован в российскую экономику
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил: МВФ анализирует объективные данные и дает прогнозы на основе реальных фактов. Крым сейчас полностью интегрирован в российскую экономику.
«Поэтому, чтобы понять, как развивается регион, необходимо исследовать те данные, которые есть в наличии. А в наличии то, что цены в Крыму измеряются в рублях, как и покупательная способность жителей, как и стоимость производимых работ по сооружению инфраструктуры.
В украинских гривнах бессмысленно было бы считать, просто потому что в них уже никто не расплачивается, да и масштаб цен на Украине совсем другой», — пояснил Андрей Иванов.
То есть, заметил эксперт, перед аналитиками фонда стоял простой выбор: либо считать Крым частью российского пространства, либо вообще игнорировать существование такого региона. Но игнорирование — это не лучший выбор.
«Получается, что на карте мира появилось бы очередное белое пятно, как, например, некоторые регионы Африки или провинции Афганистана. Это при том, что по Крыму статистических данных предостаточно. И, конечно, сыграло любопытство мировых аналитиков. Им же интересно посмотреть, как развивается полуостров под российским управлением.
Конечно, до юридического признания Крыма российским еще далеко. Но жизнь сама расставляет все на свои места. Одно дело — политическая трибуна, и другое — точный расчет. Тут уже не до лозунгов, значение имеет только объективная реальность. Собственно, в МВФ так и объяснили свою позицию», — заключил Андрей Иванов.