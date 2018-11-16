Жизнь расставляет все на свои места: эксперт объяснил, почему МВФ посчитал Крым и Севастополь частью России

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал осенний Обзор региональной экономики Европы, в котором посчитал экономические показатели Крыма российскими, не признавая территорию частью Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

На карте, представленной в документе, Крым изображен как часть Украины и помечен сизым цветом, обозначающим страны Восточной Европы, которые не входят в ЕС (в обзоре — Белоруссия, Украина и Молдавия). Российская Федерация же проиллюстрирована темно-желтым цветом.

При этом составители отчета отметили, что «со стороны МВФ границы, цвета, обозначения и любая другая информация, указанная на картах, не означает суждения о правовом статусе территорий или признание и принятие границ». Однако «статистические данные о Крыме и городе Севастополе учитываются как часть данных о России» и не включены в информацию об экономике Украины.

Крым интегрирован в российскую экономику

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил: МВФ анализирует объективные данные и дает прогнозы на основе реальных фактов. Крым сейчас полностью интегрирован в российскую экономику.

«Поэтому, чтобы понять, как развивается регион, необходимо исследовать те данные, которые есть в наличии. А в наличии то, что цены в Крыму измеряются в рублях, как и покупательная способность жителей, как и стоимость производимых работ по сооружению инфраструктуры. В украинских гривнах бессмысленно было бы считать, просто потому что в них уже никто не расплачивается, да и масштаб цен на Украине совсем другой», — пояснил Андрей Иванов.

То есть, заметил эксперт, перед аналитиками фонда стоял простой выбор: либо считать Крым частью российского пространства, либо вообще игнорировать существование такого региона. Но игнорирование — это не лучший выбор.