Гройсман назвал сроки получения очередного транша от МВФ

Киев, 16 ноября. Украинские власти планируют получить очередной кредит от международного валютного фонда в декабре 2018 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью Reuters.

Украинский премьер подчеркнул, что получение транша позволит обеспечить в стране стабильность. По его словам, этот транш позволит брать взаймы у Евросоюза и Всемирного банка. Кроме того, политик заявил, что деньги от МВФ будут способствовать продолжению реформ в стране.

Правда для получения денег Украине нужно выполнить очередное условие. По словам Гройсмана, МВФ предоставит кредит, только после утверждения украинскими властями бюджета на 2019 год.

Как сообщала «Газета.ru», ранее Верховная рада одобрила кредит на 1 млрд евро у Евросоюза.