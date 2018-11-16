Пусть забудет о своих мечтах: эксперт раскритиковал слова премьера Японии о военных базах США на Курилах

Японский премьер-министр Синдзо Абэ пообещал российскому президенту Владимиру Путину, что в случае, если Россия все-таки передаст Японии часть южных Курильских островов, там не будут размещены американские военные базы.

Как сообщает газета Asahi Shimbun, это обещание было сделано на встрече Абэ и Путина на саммите АСЕАН в Сингапуре. Там же российская и японская стороны договорились ускорить переговоры по Курилам на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Однако, по словам российского лидера, переговоры по этой декларации, не исключающей передачу Японии нескольких Курильских островов, «требуют серьезной проработки», поскольку в документе не указаны основания для передачи островов и под чьим суверенитетом они останутся.

«На Курилах есть российские военные базы. Это российская территория, поэтому заявления премьер-министра Японии о том, появятся там базы США или нет, можно расценивать как покушение на территориальную целостность Российской Федерации», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей главный редактор журнала «Национальная безопасность» Игорь Коротченко.

По мнению военного эксперта, российское министерство иностранных дел должно «достаточно жестко ответить» на заявление Синдзо Абэ по Курилам.

«Япония пусть забудет о своих мечтаниях заполучить Курилы. Они были, есть и будут стратегически важными российскими островами. И тут вопрос не экспертного мнения, а реакции российского МИД на это, мягко говоря, японское хамство из уст первого лица Японии», — считает Игорь Коротченко.

При этом собеседник ФАН подчеркнул, что президент России Владимир Путин договорился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ «активизировать переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года», как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Этот мирный договор необходим России. Но слов о том, что Владимир Путин что-то передаст Японии, на встрече в Сингапуре не прозвучало. Если в умах руководства Японии возникают такие иллюзии, пусть они в них пребывают. Путин ничего не отдаст Японии. Это российская земля!» — заключил военный эксперт.

Напомним, Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. С тех пор Япония пытается оспорить принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Токио заявлял, что заключит мирный договор с РФ только после передачи этих островов Японии.

В 2016 году в ходе консультаций с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым генсек Совета национальной безопасности Японии Сетаро Яти не исключил возможность размещения на южных Курильских островах военных баз США, что осложнило переговоры, пишет «ФедералПресс».