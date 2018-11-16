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Пусть забудет о своих мечтах: эксперт раскритиковал слова премьера Японии о военных базах США на Курилах

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Японское хамство: эксперт раскритиковал слова премьера Японии о военных базах США на Курилах

Японский премьер-министр Синдзо Абэ пообещал российскому президенту Владимиру Путину, что в случае, если Россия все-таки передаст Японии часть южных Курильских островов, там не будут размещены американские военные базы.

Как сообщает газета Asahi Shimbun, это обещание было сделано на встрече Абэ и Путина на саммите АСЕАН в Сингапуре. Там же российская и японская стороны договорились ускорить переговоры по Курилам на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Однако, по словам российского лидера, переговоры по этой декларации, не исключающей передачу Японии нескольких Курильских островов, «требуют серьезной проработки», поскольку в документе не указаны основания для передачи островов и под чьим суверенитетом они останутся.

«На Курилах есть российские военные базы. Это российская территория, поэтому заявления премьер-министра Японии о том, появятся там базы США или нет, можно расценивать как покушение на территориальную целостность Российской Федерации», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей главный редактор журнала «Национальная безопасность» Игорь Коротченко.

Японское хамство: эксперт раскритиковал слова премьера Японии о военных базах США на Курилах

По мнению военного эксперта, российское министерство иностранных дел должно «достаточно жестко ответить» на заявление Синдзо Абэ по Курилам.

«Япония пусть забудет о своих мечтаниях заполучить Курилы. Они были, есть и будут стратегически важными российскими островами. И тут вопрос не экспертного мнения, а реакции российского МИД на это, мягко говоря, японское хамство из уст первого лица Японии», — считает Игорь Коротченко.

При этом собеседник ФАН подчеркнул, что президент России Владимир Путин договорился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ «активизировать переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года», как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Этот мирный договор необходим России. Но слов о том, что Владимир Путин что-то передаст Японии, на встрече в Сингапуре не прозвучало. Если в умах руководства Японии возникают такие иллюзии, пусть они в них пребывают. Путин ничего не отдаст Японии. Это российская земля!» — заключил военный эксперт.

Напомним, Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. С тех пор Япония пытается оспорить принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Токио заявлял, что заключит мирный договор с РФ только после передачи этих островов Японии.

В 2016 году в ходе консультаций с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым генсек Совета национальной безопасности Японии Сетаро Яти не исключил возможность размещения на южных Курильских островах военных баз США, что осложнило переговоры, пишет «ФедералПресс».

Автор: Марина Степанова
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