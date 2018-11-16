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«Разрушен мировой порядок»: в Израиле рассказали, к чему привели действия США на Украине и в Прибалтике

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«Разрушен мировой порядок»: в Израиле рассказали, к чему привели действия США на Украине и в Прибалтике

Москва, 16 ноября. Мировой порядок, который сложился после окончания Второй мировой войны, был разрушен, когда силы НАТО бомбили Югославию, а также американские войска вместе с вооруженными силами Североатлантического блока были введены в Прибалтику, заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По его словам, договоренности, которые были достигнуты по итогам Второй мировой войны, давно уже исчезли. В интервью «Российской газете» израильский эксперт уточнил, что этот порядок разрушили военные Запада при бомбардировках Югославии, а также при вводе сил НАТО и США в Прибалтике. Он уточнил, что из-за действий США на Украине и в Прибалтике был разрушен мировой порядок.

Кроме того, по словам эксперта, он «перестал существовать в связи с действиями американских войск в Грузии и на Украине». Он уточнил, что формально договоренности существуют, однако ситуация такова, что восстановить их уже невозможно. Кедми подчеркнул, что странам придется устанавливать новый порядок, который будет основан на многосторонних и двусторонних соглашениях.

Ранее Кедми рассказал, почему США не пойдут на военный конфликт с Россией. По мнению Кедми, прямое военное столкновение с Россией для ВС Соединенных Штатов станет «страшным сном».

Эксперт также заострил внимание на том, что Пентагон не решится на прямое столкновение с Россией, в том числе на Украине, которую, по мнению автора вопроса, Штаты могли бы использовать для смены фокуса внешней политики Москвы.

«США никогда на военное противостояние не пойдут ни в каком виде, ни в одной точке земного шара, насколько это будет от них зависеть», — подчеркнул израильский аналитик.

«Разрушен мировой порядок»: в Израиле рассказали, к чему привели действия США на Украине и в Прибалтике

Кедми заявил, что Украина не оправдала надежд США, похоронив их планы на возможность влиять на Россию. Он назвал Украину «роковым государством». Он пояснил, что планы других стран на нее, с помощью которых они хотели получить влияние на Россию, возможность ее атаковать, были «похоронены».

«Украина их похоронила, — заметил израильский эксперт. — Американцы начинали этот майданный мятеж — и вдруг оказалось, что американский флот отброшен до Неаполя. А они уже планировали в Черном море. А они в Неаполе. Пока. Могут оказаться и дальше».

Он отметил, что США потеряли возможность атаковать Россию со стороны Черного моря. Эксперт добавил, что теперь с не оправдавшей надежд Украиной никто не занимается — ни Европа, ни США.

«Но вдруг оказалась, как в поговорке про бабу, купившую порося, — констатировал он. — У них не было хлопот – а теперь они не знают, что делать с Украиной. Кормить или не кормить».

В Госдуме объяснили, как Россия ответит на агрессию НАТО в странах Прибалтики. Агрессивные действия НАТО в Прибалтике создают дополнительные риски для всего региона, заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. Реплика представителя российского внешнеполитического ведомства стала реакцией на случайный запуск ракеты класса «воздух — воздух» над Эстонией. Захарова также подчеркнула, что НАТО является бесполезной структурой.

Напомним, 7 августа самолет Eurofighter ВВС Испании во время полета по ошибке выпустил ракету AMRAAM с активированным режимом самоуничтожения. Однако ракета, пролетев примерно 80 километров, обрушилась на землю на расстоянии около 40 километров к северу от эстонского города Тарту.

Автор: Алия Садыкова
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