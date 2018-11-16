«Разрушен мировой порядок»: в Израиле рассказали, к чему привели действия США на Украине и в Прибалтике

Москва, 16 ноября. Мировой порядок, который сложился после окончания Второй мировой войны, был разрушен, когда силы НАТО бомбили Югославию, а также американские войска вместе с вооруженными силами Североатлантического блока были введены в Прибалтику, заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По его словам, договоренности, которые были достигнуты по итогам Второй мировой войны, давно уже исчезли. В интервью «Российской газете» израильский эксперт уточнил, что этот порядок разрушили военные Запада при бомбардировках Югославии, а также при вводе сил НАТО и США в Прибалтике. Он уточнил, что из-за действий США на Украине и в Прибалтике был разрушен мировой порядок.

Кроме того, по словам эксперта, он «перестал существовать в связи с действиями американских войск в Грузии и на Украине». Он уточнил, что формально договоренности существуют, однако ситуация такова, что восстановить их уже невозможно. Кедми подчеркнул, что странам придется устанавливать новый порядок, который будет основан на многосторонних и двусторонних соглашениях.

Ранее Кедми рассказал, почему США не пойдут на военный конфликт с Россией. По мнению Кедми, прямое военное столкновение с Россией для ВС Соединенных Штатов станет «страшным сном».

Эксперт также заострил внимание на том, что Пентагон не решится на прямое столкновение с Россией, в том числе на Украине, которую, по мнению автора вопроса, Штаты могли бы использовать для смены фокуса внешней политики Москвы.

«США никогда на военное противостояние не пойдут ни в каком виде, ни в одной точке земного шара, насколько это будет от них зависеть», — подчеркнул израильский аналитик.

Кедми заявил, что Украина не оправдала надежд США, похоронив их планы на возможность влиять на Россию. Он назвал Украину «роковым государством». Он пояснил, что планы других стран на нее, с помощью которых они хотели получить влияние на Россию, возможность ее атаковать, были «похоронены».

«Украина их похоронила, — заметил израильский эксперт. — Американцы начинали этот майданный мятеж — и вдруг оказалось, что американский флот отброшен до Неаполя. А они уже планировали в Черном море. А они в Неаполе. Пока. Могут оказаться и дальше».

Он отметил, что США потеряли возможность атаковать Россию со стороны Черного моря. Эксперт добавил, что теперь с не оправдавшей надежд Украиной никто не занимается — ни Европа, ни США.

«Но вдруг оказалась, как в поговорке про бабу, купившую порося, — констатировал он. — У них не было хлопот – а теперь они не знают, что делать с Украиной. Кормить или не кормить».

В Госдуме объяснили, как Россия ответит на агрессию НАТО в странах Прибалтики. Агрессивные действия НАТО в Прибалтике создают дополнительные риски для всего региона, заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. Реплика представителя российского внешнеполитического ведомства стала реакцией на случайный запуск ракеты класса «воздух — воздух» над Эстонией. Захарова также подчеркнула, что НАТО является бесполезной структурой.

Напомним, 7 августа самолет Eurofighter ВВС Испании во время полета по ошибке выпустил ракету AMRAAM с активированным режимом самоуничтожения. Однако ракета, пролетев примерно 80 километров, обрушилась на землю на расстоянии около 40 километров к северу от эстонского города Тарту.