Дамаск, 17 ноября. Департамент древностей и музеев провинции Хомс при сотрудничестве с компетентными органами обнаружил древнюю мозаику, относящуюся к классическому периоду Римской империи в одном из кварталов города Ар-Растан, расположенного к северу от административного центра. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам главы департамента Хусама Хамиша, древнюю мозаику нашли во дворе одного из жилых домов, расположенных в квартале Аль-Каляа города Ар-Растан. Всего было раскопано восемь квадратных метров картины.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Как сообщил Хамиш, древнюю картину попытались разрушить участники террористических группировок во время оккупации провинции Хомс. Джихадисты попытались вывезти ее за границу, однако у них ничего не вышло.

Как отметили специалисты, которые проводят обследование обнаруженной реликвии, в будущем её можно будет отреставрировать и привести в изначальный вид.

Напомним, что север провинции Хомс и юг провинции Хама были освобождены весной 2018 года в результате успешных переговоров, проведенных сирийскими властями с главарями незаконных вооруженных формирований при непосредственном участии представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Согласно достигнутым соглашениям, отказавшиеся примириться боевики вместе с семьями и личными вещами должны были покинуть провинцию и на специальных автобусах отправиться в сторону зоны деэскалации «Идлиб».

Пожелавшие остаться в регионе боевики могли урегулировать свой статус, согласно амнистии предложенной президентом Сирии Башаром Асадом. Для этого им было необходимо сдать все имеющееся среднее и тяжелое оружие, а также поклясться в том, что они больше никогда не будут угрожать безопасности своих соотечественников.