Ученые назвали признак появления рака

Москва, 16 ноября. Ученые из Калифорнийского университета рассказали, что свидетельствует о скором возникновении онкологического заболевания. По их словам, о развитии рака говорит повышение уровня специфической молекулы SGLT2 в организме человека.

В ходе исследования выяснилось, что количество данных молекул, отвечающих за перенос глюкозы внутрь клетки, увеличивается, когда возникают раковые клетки, активно потребляющие для выживания и роста глюкозу.

Свои предположения ученые подтвердили с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Они изучили активность разных транспортеров глюкозы в клетках рака. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на научное издание MedicalXpress, оказалось, что именно SGLT2 помогает злокачественной опухоли получать питание и развиваться.

Исследователи отметили, что количество молекул может увеличиваться в человеческом организме еще до того, как началось развитие онкологического заболевания, а поэтому SGLT2 может помочь предупредить рак.

Ранее австралийские ученые рассказали, что после 10 лет исследований нашли способ предотвратить рак кишечника.