Maybach и Hyndai столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, есть жертвы

Maybach и Hyundai столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, есть жертвы
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Москва, 16 ноября. Рано утром в пятницу на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись Maybach и такси марки Hyundai Solaris, сообщили источники в столичном ГИБДД.
Движение по Кутузовскому проспекту затруднено в обе стороны. Два автомобиля столкнулись в районе торгового центра «Времена года».
Авария произошла рано утром. Известно, что участниками ДТП стали Maybach и Hyundai Solaris, принадлежащий «Яндекс.Такси».
Водитель такси погиб. Его пассажир был госпитализирован.
Ранее сообщалось о массовом дорожно-транспортном происшествии в Алтайском крае на трассе Р-256 в районе поселка Среднесибирский. В аварии погибла девушка, сообщили источники ФАН.