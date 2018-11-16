Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Maybach и Hyundai столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, есть жертвы

270
0 Оставить комментарий

Maybach и Hyundai столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, есть жертвы

Москва, 16 ноября. Рано утром в пятницу на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись Maybach и такси марки Hyundai Solaris, сообщили источники в столичном ГИБДД.

Движение по Кутузовскому проспекту затруднено в обе стороны. Два автомобиля столкнулись в районе торгового центра «Времена года».

Авария произошла рано утром. Известно, что участниками ДТП стали Maybach и Hyundai Solaris, принадлежащий «Яндекс.Такси».

Водитель такси погиб. Его пассажир был госпитализирован.

Maybach и Hyndai столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, есть жертвы

Ранее сообщалось о массовом дорожно-транспортном происшествии в Алтайском крае на трассе Р-256 в районе поселка Среднесибирский. В аварии погибла девушка, сообщили источники ФАН.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.