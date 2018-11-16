МИД России прокомментировал отмену санкций СБ ООН в отношении Эритреи

Москва, 16 ноября. Россия на протяжении многих лет была сторонницей отмены санкций Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел России по случаю принятия 14 ноября Совбезом ООН резолюции 2444 о полной отмене санкционного режима СБ ООН в отношении Эритреи.

Как уточнили в ведомстве, Москва неоднократно говорила о неактуальности международных ограничений против этой страны. Как объяснили в МИД, за долгие годы не было представлено доказательств поддержки Асмэрой «деструктивных сил в государствах» Африканского Рога.

Кроме того, развиваются отношения между Эфиопией и Эритреей, а также сотрудничество с Сомали. Дипломаты уточнили, что устарела также классификация спора между Джибути и Эритреей как угрозы международному миру и безопасности. В министерстве подчеркнули, что резолюции СБ ООН не решит все проблемы в регионе, но может стать толчком развития диалога между Эритреей и Джибути.