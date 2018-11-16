Российских освободителей встретят с цветами: экс-глава СБУ предрек Украине поражение в случае войны с РФ

Украина не выстоит, если произойдет война с Российской Федерацией, об этом заявил бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил. Да, мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит», — сказал он.

Экс-глава СБУ назвал неэффективными расходы военного бюджета Украины. Он объяснил это проблемой с «непрозрачностью». Так, по словам Смешко, в Соединенных Штатах ежегодно на оборону выделяется лишь 1,5-2% ВВП. Кроме того, на сайте американского Конгресса расписано, на какие закупки уходили деньги «до последнего цента». В то же время совершенно непонятно, на что уходят деньги из украинского бюджета, подчеркивает украинский политик.

«Без шансов»

Публицист, политический обозреватель Владимир Головашин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что признание бывшего директора СБУ довольно симптоматично. Все, что касается «войны с Россией», было в украинских медиа в последние годы одной из важнейших тем. Однако сейчас становится ясно, что «эта песенка стара, позабыть ее пора».

«Один из высокопоставленных чиновников Украины, пусть и в отставке, прямо сказал, что в случае настоящей войны с российскими войсками ВСУ не выстоят. Тут без шансов. То есть, по сути, Смешко признал отсутствие нашей армии в Донбассе. Но и это не самое главное. Важно, что в преддверии президентских выборов, которые пройдут на Украине в марте будущего года, высказывания многих тамошних политиков начинают быть более приближенными к реальности.

Потому что, несмотря на «большие достижения на пути к евроинтеграции» и «героическое противостояние российской агрессии», жизнь там становится только хуже, а для исправления ситуации украинцам для начала стоит дать объективную оценку происходящему. Хотя верится в это слабо», — пояснил Владимир Головашин.

Политолог Юрий Якорь в интервью ФАН прокомментировал заявление Смешко.

«Было бы странно, если бы умный и грамотный специалист, которым, безусловно, является Смешко, считал бы, что у Украины есть шансы в возможной войне с Россией, когда Украина не может разобраться с конфликтом в Донецке и Луганске. Плюс коррупция, плюс необходимость серьезного ремонта всей имеющейся техники.

Любой украинский политик, который размышляет о том, как Украина легко победит Россию, — демагог, потому что не только не победит, но и шансов на это не будет иметь, притом что Россия не будет использовать большую часть своего оружия (потому что нам еще рядом жить). Страны Западной Европы также вряд ли захотят спасать сошедший с ума Киев за счет жизней своих солдат», — резюмировал Юрий Якорь.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что Смешко признает очевидный факт, понятный и известный абсолютно всем: если Украина спровоцирует широкомасштабную войну с Россией, она не выстоит и нескольких дней. При этом российских освободителей радостно встретят с цветами и в Харькове, и в Киеве, и в Одессе.