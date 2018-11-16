Запевший «грузинские песни» кот из Петербурга стал звездой Сети

Санкт-Петербург, 16 ноября. Запевший «грузинские застольные песни» кот из Петербурга стал звездой Сети. Видео с «концертом» своего питомца выложил в Twitter его хозяин.

«Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить», — подписал публикацию он.

Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить. pic.twitter.com/W6o9APM5qh — Юрий Мережко (@yoorashka) November 14, 2018

Талант на редкость разговорчивого петербургского кота оценили и другие интернет-пользователи. Они предположили, что четвероногий житель культурной столицы выучил не просто грузинские песни, а те, которые принято петь на застольях.

«Дала послушать своему коту, он провел меня к миске. Похоже, песня застольная», — говорится в одном из комментариев.

В Сети обратили внимание на необычную морду кота: черное пятно напомнило пользователям усы, они отметили, что внешность зверя тоже грузинская.

«Вылитый грузин», — заметили комментаторы.

«Мой кот повел меня к чемодану. А через неделю я уезжаю в Грузию», — добавил еще один пользователь.

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