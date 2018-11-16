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Экономика

Курсы по блокчейну для специалистов из стран под санкциями готовят в Крыму

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Курсы по блокчейну для специалистов из стран под санкциями готовят в Крыму

Ялта, 16 ноября. Международный центр для обучения работы с технологиями блокчейн может открыться на Крымском полуострове. Как рассказал президент Крымской республиканской ассоциации блокчейн инвестиционных технологий Роман Кулаченко, он позволит обучать специалистов для находящихся под санкциями государств, чтобы те с помощью новых технологий могли привлекать зарубежных инвесторов.

Ожидается, что будут созданы университет или курсы по подготовке блокчейн-специалистов. Обучаться могут в том числе и государственные служащие. Кулаченко уточнил, что есть ряд территорий, к примеру Южная Осетия и Абхазия, которые, как и Крым, испытывают одни и те же проблемы.

Он уточнил, что технология блокчейн, в частности, позволяет создавать инвестиционные платформы, через которые зарубежные инвесторы смогут сотрудничать в находящихся под санкциями государствах анонимно для всех.

Курсы по блокчейну для специалистов из стран под санкциями готовят в Крыму

Автор: Алия Садыкова
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