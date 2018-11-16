Генассамблея ООН приняла русофобскую резолюцию Украины по Крыму

Нью-Йорк, 16 ноября. Генассамблея ООН приняла резолюцию по якобы нарушениям прав человека в Крыму, которую предложила Украина.

Украинская сторона внесла русофобскую резолюцию по Крыму. Участникам Генассамблеи ООН уже три года приходится рассматривать этот документ, при этом число воздержавшихся при голосовании за него растет. В этот раз от участия в голосовании отказались 82 государства. Представители 26 стран, в частности Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Сирия и ЮАР, выступили против украинской резолюции.

Одобрение документ традиционно получает со стороны США, а также некоторых стран Европы, в частности Великобритании, Франции, Испании, Дании и других.

Заместитель постоянного представителя России в ООН Геннадий Кузьмин обратил внимание присутствующих, что Крым является российским регионом по итогам решения местных жителей в 2014 году и попросил не мешать мирной жизни людей.

«Российская Федерация гарантирует соблюдение и защиту прав и свобод человека на всей ее территории, включая Крым», — приводит слова Кузьмина «Аргументы и факты».

Однако 67 стран все-таки поддержали русофобский документ.

Как заметил Кузьмин, «наказать население Крыма за его выбор в пользу России не получится». Он отметил, что Россия не стремится развязывать войну с «близким по крови украинским народом», передает «Утро».

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота и поддерживало националистические взгляды. Жители региона провели референдум, на котором абсолютное большинство выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил полуостров так называемой «временно оккупированной территорией». В Москве в свою очередь подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он часть России.