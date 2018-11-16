В массовом ДТП с семью машинами под Барнаулом погибла девушка, пострадал мужчина

Барнаул, 16 ноября. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в Алтайском крае на трассе Р-256 в районе поселка Среднесибирский, сообщил источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, около 9.30 по местному времени (в Москве в это время было 5.30) микроавтобус столкнулся с КамАЗом. Столкновение с грузовиков спровоцировало аварию еще с пятью легковыми машинами.

В результате массового ДТП погибла пассажирка автобуса, также был госпитализирован водитель. Очевидцы прислали фотографии с места происшествия.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на Люблинской улице в Москве. Авария произошла на Люблинской улице.