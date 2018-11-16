Роскачество проверит творожные глазированные сырки

Москва, 16 ноября. Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать вкусные и безопасные творожные глазированные сырки в магазине. Ведомство также готовится провести проверку 30 наиболее популярных брендов продукта.

В первую очередь, как отметили специалисты, нужно обратить внимание на название продукта. Изготовленный в соответствии с госстандартом сырок может называться только «сырок творожный глазированный»: в этом случае при производстве продукта используется натуральный творог.

Идеальный состав лакомства включает в себя следующие продукты: творог, сахар, глазурь, сливочное масло и сливки. Натуральных ароматизаторов и красителей опасаться не стоит, однако крахмала, каррагинана, камеди и растительных жиров в сырке быть не должно. Последние ингредиенты, добавили в Роскачестве, наиболее часто встречаются в «продукте молокосодержащем с заменителем молочного жира».

Срок годности глазированного сырка в среднем составляет две недели, хранить его следует при температуре не выше плюс четырех.

Специалисты Роскачества также планируют проверить 30 видов творожных глазированных сырков, произведенных в Москве, Московской, Вологодской, Воронежской, Челябинской, Ростовской, Белгородской и Калужской областях и Краснодарском крае. Десерт будут оценивать по 50 критериям, в том числе по вкусу, цвету, запаху, а также на достоверность проверят этикетку продукта. Главная задача исследования — выяснить, используют ли производители натуральный творог или заменяют его на творожную массу.