Отец отжавшегося более 4 тыс. раз мальчика из Чечни планирует отдать его в большой спорт

Грозный, 16 ноября. Отец пятилетнего Рахима Куриева из Чечни, отжавшегося за 2,5 часа более четырех тысяч раз, намерен отдать сына в большой спорт. Как рассказал 26-летний Зелимхан Куриев, в способностях своего сына он не сомневается.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик без перерывов отжался от пола 4105 раз за два часа 26 минут, однако рекорд не был официально зафиксирован, так как у представителей Книги рекордов России «возникли незначительные вопросы». Глава Чечни уточнил, что Рахим сможет повторить свой рекорд, «лишь бы комиссии хватило терпения считать». Позже он подарил спортсмену Mеrsedes и пообещал провести совместную тренировку.

Как пишет РИА Новости, отец ребенка подчеркнул, что Рахим отжимался около пяти тысяч раз, однако затем он его останавливал, хотя он мог продолжать. По словам Куриева, в течение недели мальчику предстоит повторить рекорд в присутствии комиссии Книги рекордов России.

Кроме того, отец рассказал о методике выполнения отжиманий сыном. Он кладет перед ребенком палочки — по одной на каждую сотню отжиманий. Мальчик видит, как они убывают, иначе сбивается, а если не видит конца, не может продолжать.