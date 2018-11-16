Премьер КНР рассказал Путину о перспективах развития торговли с РФ

Пекин, 16 ноября. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян рассказал президенту России Владимиру Путину о перспективах развития сотрудничества в сфере торговли между Пекином и Москвой. По его словам, Китай готов усилить взаимодействие с РФ на рынке.

«Китайская сторона готова продолжить углублять сотрудничество с Россией в торговле, в сфере инвестиций и финансов, энергетики и инноваций», — подчеркнул Ли Кэцян на встрече с российским лидером на полях Восточно-Азиатского саммита и саммита АСЕАН.

Китайский премьер добавил, что также Пекин выступает за взаимное облегчение доступа на рынок двух стран и за продвижение реализации проектов в сфере высоких технологий. По словам политика, КНР готова делать все, чтобы сотрудничество было полезно народам обоих государств.

Встреча президента России Владимира Путина с Ли Кэцяном состоялась в четверг. Слова китайского премьера были опубликованы на сайте МИД КНР. На пресс-конференции по итогам трехдневного визита в Сингапур Путин заявил, что рассчитывает встретиться с главой КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине.