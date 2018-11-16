«Придуман Западом для Донбасса»: политолог рассказал, почему Россия не допустит реализации югославского сценария в ДНР и ЛНР

Москва, 16 ноября. Россия никогда не пойдет на предложенный план Запада по Донбассу, который может повлечь репрессии мирного населения. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, нужно реализовывать не югославский, а немецкий или швейцарский сценарий. В интервью изданию PolitWera он рассказал, что осложнения в Донбассе существуют во многом из-за того, что военные Донецкой и Луганской народных республик, а также Россия, которая обеспечивает их защиту в случае глобального конфликта, никогда не пойдут на югославский сценарий развития событий.

Политолог уточнил, что согласно этому сценарию, миротворцы должны войти в Донбасс, а военные ЛНР и ДНР провести разоружение. Кроме того, такая стратегия предполагает создание в Донбассе вооруженной полиции и возвращение региона в состав Украины при помощи силы. Немецкий эксперт добавил, что это будет сопряжено «с многочисленными расправами несогласных». По его мнению, Киев с воплощением сценария, при котором Россия вступит в игру, чтобы защитить население Донбасса, спешить не станет. По его словам, он «придуман Западом для Донбасса», Россия не допустит реализации югославского сценария в ДНР и ЛНР.

«Югославский сценарий для Донбасса был изначально придуман Западом. Это он постоянно подталкивает Украину размышлять о столь опасном варианте развития событий», — подчеркнул Рар.

При этом он добавил, что Москва югославского сценария не допустит. Политолог предложил свой план решения проблемы. Он считает, что перспективными выглядят немецкий или швейцарские сценарии, либо их симбиоз. Рар объяснил, что речь идет о федерализации. При такой схеме в Киеве будут управлять армией, финансами, заниматься внешней политикой Донбасса. Республики получат автономию и возможность развиваться по собственному пути, но в рамках Украины. Швейцарская система, по словам эксперта, обеспечит мир в многонациональном государстве. Люди смогут говорить на разных языках, но быть под контролем Киева.

Ранее в Киеве придумали, как вернуть Донбасс. В украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц назвали три варианта «возвращения» территории Донбасса под контроль Киева. По словам замглавы ведомства Юрия Грымчака, в рамках первого сценария можно сдаться, чтобы быстро достичь мира.

«Быстро распустить армию — и будет мир и покой, но ненадолго», — отметил политик.

Также существует военный сценарий. Грымчак подчеркнул, что соответствующий расклад по многим причинам маловероятен. Оптимальный вариант для Украины — ввод миротворцев в Донбасс с последующей передачей региона под контроль Киева, добавил замглавы ведомства, сообщает украинское онлайн-издание «Обозреватель».

Весной 2014 года жители Донбасса объявили о создании народных республик — ДНР и ЛНР. После референдума в мае они провозгласили себя независимыми от Украины. Со стороны Киева началась вооруженная операция против мирных жителей регионов, которая не прекращается до сих пор. Жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Напомним, в августе 2018 года в Донбассе вступило в силу «школьное» перемирие из-за начала учебного года, однако киевские военные продолжают обстреливать территории.