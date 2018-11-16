Ученые заявили, что ошиблись в исследовании глобального потепления

Москва, 16 ноября. Ученые заявили, что ошиблись при расчетах глобального потепления на Земле. Как пишет журнал Science, в октябре в издании Nature была опубликована статья о росте температуры Мирового океана. Публикация была подвергнута резкой критике, а авторы исследования признали, что ошиблись при расчетах.

Независимый климатолог из Великобритании Ник Льюис сообщил, что указал неверные измерения концентрации кислорода. При этом ученый не готов отказаться от главного заключения своей научной работы, подчеркнув, что океан действительно поглощает больше тепла.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление приводит к психическим расстройствам. Увеличение температуры во всем мире, которое происходит в результате глобального потепления, ухудшает психологическое здоровье людей.

К такому выводу пришли ученые из американского университета в Аризоне, которые с 2000 по 2012 год собирали данные, анализируя состояние двух миллионов жителей США. Выяснилось, что увеличение температуры даже на один градус за последние пять лет спровоцировало появление новых психических расстройств.