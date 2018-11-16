Новый кроссовер Chevrolet FNR-CarryAll представили на автосалоне в Гуанчжоу

Москва, 16 ноября. Новый кроссовер компании Chevrolet FNR-CarryAll был представлен на автосалоне в китайском Гуанчжоу.

Как отмечают эксперты, новинка внешне напоминает выпущенный летом паркетник Blazer, однако отличается большей длиной. Она составляет 5 000 миллиметров. При этом ширина машины — 2 258 миллиметров, а высота — 1 693 миллиметра.

Отличительной особенностью FNR-CarryAll является цвет кузова Pearl Black, также выделяются задние стойки автомобиля: они напоминают бумеранг. Машина оборудована панорамным люком, карбоновой крышей и карбон-керамическими тормозами Brembo.

Салон нового кроссовера вмещает шесть пассажиров. Автомобиль дополнили спортивными кожаными сидениями, 12-дюймовой приборной панелью и 10-дюймовым экраном мультимедийной системы.

Ранее автомобили Chevrolet попали в число десяти наиболее популярных иномарок российской сборки по версии аналитического издания «Автостат».