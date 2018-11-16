Донбасс: два дома повреждены при обстреле ВСУ Марьевки в ЛНР

Луганск, 16 ноября. Украинские силовики три раза за сутки открывали огонь по территории Луганской народной республики, об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что за сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня. Они применили минометы калибром 120 миллиметра и вооружение БМП. Под огонь попали районы населенных пунктов Марьевка и Калиново.

В Марьевке из-за обстрела повреждены два частных дома и ЛЭП. Всего по территории Луганской народной республики украинские силовики выпустили 30 снарядов.

Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года, когда после государственного переворота на Украине ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. 29 августа в Донбассе было введено очередное – «школьное» перемирие – из-за начала учебного года. Несмотря на это, киевские военные продолжают обстреливать населенные пункты республик.