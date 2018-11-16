ООН подержала резолюцию РФ против героизации нацизма | 16 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Генассамблея ООН поддержала проект резолюции РФ против героизации нацизма
Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН поддержал российский проект резолюции по ликвидации расизма, расовой дискриминации и ксенофобии. За проект резолюции проголосовали 130 государств, 51 воздержалось. При этом против проголосовали США и Украина. Внесенный Россией документ состоит из 66 пунктов. В резолюции Генассамблея ООН выражает глубокую обеспокоенность «по поводу героизации нацистского движения и бывших членов организации «Ваффен СС». При этом комитет Генассамблеи ООН отклонил поправки, внесенные США и поддержанные Украиной.
Проект резолюции Украины по Крыму принят Генассамблеей ООН
А вот украинская резолюция, указывающая на некие «нарушения прав человека» в Крыму, в ООН прошла, хотя и с трудом. Документ, который, по мнению Киева, подготовлен для «защиты прав и свобод украинских граждан», одобрила 71 страна, еще 55 проголосовали против. 77 стран и вовсе предпочли воздержаться. Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин отреагировал на это событие, заявив, что украинские власти не смогут наказать крымчан за их выбор, который они сделали в пользу России.
Число жертв авиаудара коалиции в Дейр-эз-Зоре возросло до 23 человек
К другим новостям. Число мирных жителей, погибших под ударами коалиции во главе с США по населенным пунктам Бу-Бадран и Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, возросло до 23 человек. Как сообщает сирийское агентство SANA, в результате авианалета коалиции в населенных пунктах разрушено несколько домов. Ранее сообщалось о 17 погибших. Напомним, в четверг были нанесены удары по восточному берегу Евфрата. Согласно предварительным данным, сброшенные на Сирию боеприпасы были начинены белым фосфором, который считается запрещенным оружием.
Турция завершила следствие по делу об убийстве российского посла Карлова
Следствие по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова завершено. Следователи направили обвинительное заключение в прокуратуру. Карлова застрелили в декабре 2016 года на открытии в Анкаре российской фотовыставки. Власти Турции сообщили, что стрелял сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован в ходе нападения силами безопасности. По уголовному делу были арестованы восемь человек, включая организаторов выставки. В апреле этого года был задержан экс-сотрудник Управления по информационным технологиям и связи страны, который считается «куратором» убийцы Карлова.