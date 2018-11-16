ООН подержала резолюцию РФ против героизации нацизма | 16 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Генассамблея ООН поддержала проект резолюции РФ против героизации нацизма Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН поддержал российский проект резолюции по ликвидации расизма, расовой дискриминации и ксенофобии. За проект резолюции проголосовали 130 государств, 51 воздержалось. При этом против проголосовали США и Украина. Внесенный Россией документ состоит из 66 пунктов. В резолюции Генассамблея ООН выражает глубокую обеспокоенность «по поводу героизации нацистского движения и бывших членов организации «Ваффен СС». При этом комитет Генассамблеи ООН отклонил поправки, внесенные США и поддержанные Украиной.

Проект резолюции Украины по Крыму принят Генассамблеей ООН А вот украинская резолюция, указывающая на некие «нарушения прав человека» в Крыму, в ООН прошла, хотя и с трудом. Документ, который, по мнению Киева, подготовлен для «защиты прав и свобод украинских граждан», одобрила 71 страна, еще 55 проголосовали против. 77 стран и вовсе предпочли воздержаться. Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин отреагировал на это событие, заявив, что украинские власти не смогут наказать крымчан за их выбор, который они сделали в пользу России.

Число жертв авиаудара коалиции в Дейр-эз-Зоре возросло до 23 человек К другим новостям. Число мирных жителей, погибших под ударами коалиции во главе с США по населенным пунктам Бу-Бадран и Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, возросло до 23 человек. Как сообщает сирийское агентство SANA, в результате авианалета коалиции в населенных пунктах разрушено несколько домов. Ранее сообщалось о 17 погибших. Напомним, в четверг были нанесены удары по восточному берегу Евфрата. Согласно предварительным данным, сброшенные на Сирию боеприпасы были начинены белым фосфором, который считается запрещенным оружием.