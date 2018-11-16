«За пять лет жизни на Украине снялся в двух фильмах»: поддержавший Евромайдан Горбунов заявил, что скучает по Москве

Киев, 16 ноября. Известный советский и украинский актер театра и кино Алексей Горбунов посетовал на то, что в стране у него значительно меньше работы, чем было в России. Об этом он рассказал во время эфира на украинском радио «Новое время».

В 2014 году артист отказался сниматься в любых российских фильмах. Он причислил себя к сторонникам Евромайдана, а также поддержал действия Киева в Донбассе. При этом спустя несколько лет он рассказал, что скучает по жизни в Москве.

Горбунов уточнил, что за последние пять лет снялся только в двух украинских фильмах. Он напомнил, что в России снимался в пяти фильмах в год, в главных ролях.

«За пять лет жизни в Украине я снялся в двух фильмах. Если мы говорим о прокате», – объяснил он.

Кроме того, актер подчеркнул, что в России чувствовал себя кинозвездой, он летал бизнес-классом, останавливался в дорогих отелях, мог себе многое позволить. На Украине Горбунову пришлось снизить расходы, так как работы не так много, как хотелось бы.

Ранее поддержавший Евромайдан актер Горбунов призвал Киев помириться с Россией.

«Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается... И задача всех людей — заканчивать войны вообще и находить выход», — приводит слова Народного артиста Украины TCH.ua.

Актер добавил, что вот уже четвертый год у него «сердце кровью обливается». Также он высказался против ограничений для российских артистов, введенных Киевом. По мнению Горбунова, черные списки усложняют жизнь людей с обеих сторон.

Напомним, украинские артисты могут попасть под санкции за гастроли в России. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания консультируется с медиа на предмет введения санкций для гастролирующих в России украинских артистов. Об этом заявил член совета Сергей Костинский.

Костинский рассказал, что в настоящее время Нацсовет проводит консультации с представителями СМИ и журналистами о введении санкций против гастролирующих в России артистов. По словам чиновника, представители медиа «готовы удалить их с плей-листа», но хотят обеспечения равных условий. Для того им требуется закон, который «точно может ограничить», что артист работает в «стране-агрессоре» и его не будут показывать.

Костинский считает, что введение санкций поможет продвижению артистов, которые пишут современные песни для Украины и Евросоюза, а не тех артистов, которые развлекают российскую аудиторию «с ее немного советскими вкусами».

Украинская певица Анастасия Приходько заявила о необходимости «маркировать» своих коллег-соотечественников, которые выступают в РФ или получают награды.

В интервью изданию «Главред» она призвала на границе записывать видео с украинскими артистами, возвращающимися из России. При этом в роликах они должны называть себя «предателями», считает Приходько. Свои обвинения в адрес соотечественников певица аргументировала тем, что, якобы между РФ и Украиной в настоящее время идет война.

Кроме того, «заниматься» артистами, гастролирующими в России, Приходько призвала представителей украинской власти самого высокого уровня. Однако она заявила, якобы Киев сам способствует тому, что украинцы едут на гастроли в Россию.