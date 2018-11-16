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В России могут временно разрешить не ставить кнопку ГЛОНАСС на праворульные авто

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В России могут временно разрешить не ставить кнопку ГЛОНАСС на праворульные авто

Владивосток, 16 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился с предложением временно исполняющего обязанности губернатора Приморья и вице-премьера Юрия Трутнева о необходимости решить проблему установки системы аварийного оповещения ГЛОНАСС на подержанные праворульные автомобили.

Об этом он рассказал на трехстронней встрече во Владивостоке в пятницу. Согласно нормам технического регламента Таможенного союза, который вступил в силу в 2017 году, на все выпускаемые и ввозимые в Россию машины должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС».

В Приморском крае это привело к росту стоимости подержанных автомобилей, которые привозят из Японии. Медведев уточнил, что можно временно разрешить не ставить кнопку ГЛОНАСС на праворульные машины. Это касается автомобилей в Приморье и на территории Дальневосточного федерального округа.

В России могут временно разрешить не ставить кнопку ГЛОНАСС на праворульные авто

Автор: Алия Садыкова
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