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Молодежная сборная России по хоккею победила в Суперсерии впервые с 2014 года

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Молодежная сборная России по хоккею победила в Суперсерии впервые с 2014 года

Москва, 16 ноября. Молодежная команда России по хоккею, в которую входят игроки до 20 лет, одержала победу в Суперсерии в первый раз с 2014 года, обыграв сборные канадских лиг с общим счетом 4–2.

Отмечается, что в заключительной серии подопечные Валерия Брагина оказались сильнее соперника — команды Главной юниорской лиги Квебека. Они победили ее в овертайме со счетом 3:2.

У россиян шайбы забросили Степан Старков, Дмитрий Завгородний, и Савелий Ольшанский, у канадцев отличились Антуан Моран и Ноа Добсон.

При этом лучшим игроком Суперсерии по набранным очкам стал Старков. Он заработал в шести матчах шесть баллов (две шайбы и четыре передачи). Лучший показатель по заброшенным шайбам у Павла Шэна. Кроме того, самым надежным голкипером стал Петр Кочетков.

Молодежная сборная России по хоккею победила в Суперсерии впервые с 2014 года

Автор: Алия Садыкова
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