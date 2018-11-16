Токио надеется, что в случае передачи ему двух островов на Курилах там будет установлен суверенитет Японии

Токио, 16 ноября. Япония рассчитывает, что в ходе переговоров по мирному договору с Россией в случае передачи ей островов Хабомаи и Шикотан на эти острова будет распространяться ее суверенитет. Об этом рассказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

Он прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина, которое прозвучало в четверг. Путин подтвердил, что японский премьер Синдзо Абэ сообщил ему о согласии Токио вернуться к обсуждению проблемы мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. По словам главы государства, в документе отсутствуют важные детали. Он уточнил, что вопрос требует тщательной проработки.

Суга ответил, что хотел бы воздержаться от комментариев заявлений Путина. При этом он добавил, что если Японии будут возвращены Хабомаи и Шикотан, то там будет действовать суверенитет этого государства.