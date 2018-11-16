В МФЦ обнаружена утечка персональных данных — СМИ

Москва, 16 ноября. На компьютерах в московских МФЦ обнаружено множество копий документов, лежащих в открытом доступе.

Копии паспортов, СНИЛС и других документов, содержащих персональные данные, обнаружены во множестве на компьютерах, предназначенных для общественного использования в столичных МФЦ — об этом сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов, данный факт является грубейшим нарушением закона о защите персональных данных, а копии, хранящиеся в открытом доступе, могут быть использованы в преступных целях — например, для получения займов в микрофинансовых организациях или даже для доступа к банковским счетам граждан.

В профильных министерствах признают наличие проблемы, но умалчивают о том, как именно она будет решаться и кто понесет ответственность в случае совершения правонарушений.

Отметим, в каждом МФЦ есть компьютер с подключенным к нему сканером, который любой желающий может использовать для загрузки документов на сайт Госуслуг. Зачастую посетители многофункциональных центров, воспользовавшись такой услугой, забывают удалить отсканированное с общественного компьютера и получить доступ к копиям может кто угодно.

Администраторы МФЦ заявляют, что такие компьютеры очищаются от «мусора» не чаще раза в день, поэтому вопрос безопасности остается открытым. По всей видимости, об этом нужно задуматься самим посетителям МФЦ, поскольку, как утверждают эксперты, в случае использования их персональных данных в преступных целях, суд увидит в этом лишь небрежное отношение жертвы к собственным документам.

Как сообщает телеканал «360», во всех многофункциональных центрах Московской области в 2019 году появятся ячейки для зарядки мобильных телефонов.