Первый полет корабля «Федерация» в космос могут перенести на два года

Москва, 16 ноября. Первый полет космического корабля «Федерация» на земную орбиту могут перенести с запланированного 2022 года на 2024.

С заявлением на тему выступил генеральный директор РКК «Энергия» Сергей Романов в интервью газете «Коммерсантъ», уточнив, что в ранее запланированные сроки подготовить старт будет чрезвычайно сложно.

«Пока по состоянию корабля на сегодня реально отправить корабль на космодром в 2024 году. Но надо все же очень сильно постараться, чтобы это получилось в 2022 году», — констатировал Романов.

Руководитель «Энергии» добавил, что работа по подготовке запуска «Федерации» в космос ведется сразу на восьми площадках.

«При этом производственный цикл никто не отменял. Без экспериментальной отработки ни о каком пилотируемом запуске речи быть не может. Мы не можем рисковать людьми», — резюмировал Сергей Романов.

Напомним, что ранее предполагалось, что первый пуск «Федерации» в беспилотном режиме состоится в 2022 году. Второй старт, также без космонавтов в режиме пристыковки к МКС, планировалось провести в 2023 году. Пилотируемый полет ожидался в 2024 году.