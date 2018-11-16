Приморье получит 1,5 млрд рублей на социальные задачи

Москва, 16 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о выделении Приморскому краю дотаций из федерального бюджета на развитие социальной сферы.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко. Председатель правительства объявил о готовности выделить Приморью более 1,5 млрд рублей на развитие социальной сферы, в том числе, закупку медицинского оборудования.

«Вы обращались в правительство с просьбой о финансовой поддержке за счет федерального бюджета. Вчера я принял соответствующее решение», — заявил Медведев, обращаясь к Кожемяко.

Как стало известно по результатам встречи, 660 млн рублей из суммы, выделяемой Приморью, должны быть направлены на закупку медицинского оборудования, еще 850 млн — на реализацию первоочередных социально-экономических задач, в том числе, на реконструкцию стадиона «Авангард» во Владивостоке.

В свою очередь, врио губернатора обратился к Медведеву с просьбой включить Приморский край в список регионов России, участвующих в пилотном проекте по обеспечению детей бесплатными медикаментами, на что премьер-министр попросил Кожемяко подготовить соответствующий пакет документов.